Депутаты Узбекистана призвали запретить TikTok в стране
Депутаты социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») потребовали полностью заблокировать в Узбекистане доступ к социальной сети TikTok, сообщает ТАСС.
Свой призыв депутаты объяснили увеличением размещённых на площадке видеороликов, в которых демонстрируются посягательства на жизнь других, что негативно влияет на молодёжь.
«Надо усилить меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok», - подчеркнули в партии.
Ранее полиция объявила о проверке по факту опубликованной на платформе TikTok видеозаписи, на которой волгоградский стример Павел Прокудин избил мать и бабушку, сообщает RT.
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