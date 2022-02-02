Депутаты Узбекистана призвали запретить TikTok в стране

Свой призыв депутаты объяснили увеличением размещённых на площадке видеороликов, в которых демонстрируются посягательства на жизнь других, что негативно влияет на молодёжь.

«Надо усилить меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok», - подчеркнули в партии.

Ранее полиция объявила о проверке по факту опубликованной на платформе TikTok видеозаписи, на которой волгоградский стример Павел Прокудин избил мать и бабушку, сообщает RT.

