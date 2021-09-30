Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом за неудаление контента

Представителей Facebook вызвали 4 октября для составления протокола о нарушении законодательства. Затем документ направят в суд, где будет определен размер штрафа, отмечает РИА ФАН.

Поскольку нарушение закона в части удаления запрещенной информации было допущено повторно, Facebook может грозить штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота. Прибыль Facebook в РФ оценивается в 12 млрд рублей в год, уточняет «Свободная пресса».

