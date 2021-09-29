Российский суд дал отсрочку Facebook на выплату штрафа

Facebook, по решению суда, получил отсрочку до 4 октября на выплату штрафа размером 26 млн рублей.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

Ранее американская компания подала заявление об острочке, сославшись на технические трудности в переводе денежных средств.

Facebook был оштрафован на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что могут замедлить трафик Facebook, если компания не примет необходимые меры по удалению противоправных материалов.

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