Роскомнадзор предложил запретить пропаганду ЛГБТ для всех возрастов
Глава Роскомнадзора Андрей Липов предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов. С такой инициативой руководитель федеральной службы выступил в ходе парламентских слушаний о запрете пропаганды ЛГБТ.
По словам Липова, РКН получил более тысячи жалоб от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах.
«Чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и иных сексуальных отклонений, включая педофилию, сексуальное насилие и другие, необходимо ввести запрет на пропаганду указанных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей», — цитирует Липова РИА Новости.
Ранее Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В ведомстве подчеркивали, что распространение подобной информации опасно для общества. Совет Госдумы в сентябре назначил слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды на 17 октября, пишет Ura.ru.
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