Роскомнадзор предложил запретить пропаганду ЛГБТ для всех возрастов

По словам Липова, РКН получил более тысячи жалоб от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах.

«Чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и иных сексуальных отклонений, включая педофилию, сексуальное насилие и другие, необходимо ввести запрет на пропаганду указанных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей», — цитирует Липова РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В ведомстве подчеркивали, что распространение подобной информации опасно для общества. Совет Госдумы в сентябре назначил слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды на 17 октября, пишет Ura.ru.

