Роскомандзор потребовал пресекать вовлечение в несанкционированные митинги во «Вконтакте»
20 января 202122:06
Роскомнадзор направил в адрес руководства социальной сети «Вконтакте» требование пресекать на платформе деятельность по вовлечению несовершеннолетних пользователей в несанкционированные митинги. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
В сообщении Роскомнадзора отмечается, что на платформе была зафиксирована такая деятельность, «вовлекающая несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru