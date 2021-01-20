Роскомандзор потребовал пресекать вовлечение в несанкционированные митинги во «Вконтакте»

Роскомнадзор направил в адрес руководства социальной сети «Вконтакте» требование пресекать на платформе деятельность по вовлечению несовершеннолетних пользователей в несанкционированные митинги. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что на платформе была зафиксирована такая деятельность, «вовлекающая несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия».

