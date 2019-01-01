Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook изображение свастики на гербе РФ

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить изображение свастики на гербе Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там отметили, что в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы нашей страны. Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия РФ и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации.

Как напоминает НСН, в марте этого года Владимир Путин подписал пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрен штраф от 30 тыс. до 300 тыс. рублей или административный ареста на срок до 15 суток – в случае повторного нарушения.