Роскомнадзор потребовал снять блокировку с каналов RT на Youtube
Роскомнадзор потребовал снятия блокировки с двух каналов RT на Youtube RT DE и «Der Fehlende Part». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Google.
Роскомнадзор потребовал снять ограничения в максимально короткие сроки и объяснить причину их введения. По мнению ведомства, видеохостинг проявил акт цензуры, заблокировав каналы.
Ранее глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг Youtube удалил два канала RT без возможности их восстановления. По ее словам, канал RT DE находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных медиа.
Представитель YouTube заявил RT DE, что каналы нарушили условия пользования видеохостингом в связи с публикацией «медицинской дезинформации» на тему коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Захарова заявила об «ответе» на удаление немецкоязычного канала RT
- КПРФ увеличит число исков к итогам электронного голосования в Москве
- Дочь задержанного в Чехии россиянина Франчетти рассказала о его состоянии
- Италия откроет туристические коридоры с рядом стран за пределами ЕС
- Организатора восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, арестовали
- В США убийца пяти журналистов приговорен к 345 годам тюрьмы
- Сотрудник КГБ погиб в ходе антитеррористической операции в Минске
- Виновный в ДТП под Тулой, где погибли трое, получил четыре года тюрьмы
- Песков прокомментировал сообщения о «красивой переводчице» Путина
- При стрельбе в Вологодской области погибла женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru