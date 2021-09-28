Роскомнадзор потребовал снять блокировку с каналов RT на Youtube

Роскомнадзор потребовал снятия блокировки с двух каналов RT на Youtube RT DE и «Der Fehlende Part». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Google.



Роскомнадзор потребовал снять ограничения в максимально короткие сроки и объяснить причину их введения. По мнению ведомства, видеохостинг проявил акт цензуры, заблокировав каналы.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг Youtube удалил два канала RT без возможности их восстановления. По ее словам, канал RT DE находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных медиа.

Представитель YouTube заявил RT DE, что каналы нарушили условия пользования видеохостингом в связи с публикацией «медицинской дезинформации» на тему коронавируса.

