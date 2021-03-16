Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильм «Ржев. 500 дней в огне»

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованиями незамедлительно снять все ограничения с документального фильм «Ржев. 500 дней в огне». Об этом пишет «Интерфакс».

Ведомство назвало действия Google по ограничению просмотра фильмами пользователями младше 18 лет цензурой. В компании пояснили, что ограничения связаны со сценами насилия.

«Содержит сцены насилия». Google объяснил блокировку фильма «Крым. Путь на Родину»

Ранее схожие ограничения администрация видеохостинга ввела в отношении фильма «Крым. Путь на Родину».



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