Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильм «Ржев. 500 дней в огне»

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованиями незамедлительно снять все ограничения с документального фильм «Ржев. 500 дней в огне». Об этом пишет «Интерфакс».

Ведомство назвало действия Google по ограничению просмотра фильмами пользователями младше 18 лет цензурой. В компании пояснили, что ограничения связаны со сценами насилия.