Роскомнадзор потребовал от аrhivach.ng удалить оскорбительное изображение флага РФ
Роскомнадзор направил порталу arhivach.ng требование удалить оскорбительное изображение российского флага. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. Там отмечается, что в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры России об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала arhivach.ng.
В частности, по указанной ссылке размещено изображение с оскорбительным описанием флага России. Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. В Роскомнадзоре подчёркивают, что изображение выражает «явное неуважение к обществу и официальным госсимволам России».
Ранее НСН писала, что в текущем году Роскомнадзор добился удаления 58 оскорбляющих символы госвласти материалов в социальных сетях. Как пишет ТАСС, об этом сообщается в докладе главы ведомства Александра Жарова. Он подчеркнул, что запрещенная информация исчезла с площадок «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и других. Кроме того, были заблокированы четыре страницы интернет-сайтов с подобной информацией.
Так называемый закон «об оскорблении власти», который действует с марта текущего года, применяется в отношении государственных символов РФ. К ним относятся основной закон России, государственный флаг, герб и гимн, а также президент России, российское правительство, а также Федеральное собрание РФ.
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