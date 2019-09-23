Роскомнадзор потребовал от аrhivach.ng удалить оскорбительное изображение флага РФ

Роскомнадзор направил порталу arhivach.ng требование удалить оскорбительное изображение российского флага. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. Там отмечается, что в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры России об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала arhivach.ng.

В частности, по указанной ссылке размещено изображение с оскорбительным описанием флага России. Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. В Роскомнадзоре подчёркивают, что изображение выражает «явное неуважение к обществу и официальным госсимволам России».