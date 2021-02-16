Роскомнадзор попросили изучить соцсеть Clubhouse

Соцсеть Clubhouse подлежит контролю так же, как и другие социальные медиа. При этом площадка должна открыть представительство в России, а регуляторы – продумать механизмы отслеживания и фиксации контента в приложении, заявил в беседе с РИА «Новости» первый зампредседателя Общественной палаты Артем Кирьянов.

Clubhouse позволяет пользователям создавать комнаты для общения, голосовые записи в которых нельзя записать или скопировать. Попасть в одну из комнат можно только по приглашению. Особую популярность приложение получило в 2021 году, когда основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал свое выступление в приложении через Twitter. Позже так же поступил глава Facebook Марк Цукерберг.