Роскомнадзор попросили изучить соцсеть Clubhouse
Соцсеть Clubhouse подлежит контролю так же, как и другие социальные медиа. При этом площадка должна открыть представительство в России, а регуляторы – продумать механизмы отслеживания и фиксации контента в приложении, заявил в беседе с РИА «Новости» первый зампредседателя Общественной палаты Артем Кирьянов.
Clubhouse позволяет пользователям создавать комнаты для общения, голосовые записи в которых нельзя записать или скопировать. Попасть в одну из комнат можно только по приглашению. Особую популярность приложение получило в 2021 году, когда основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал свое выступление в приложении через Twitter. Позже так же поступил глава Facebook Марк Цукерберг.
Кирьянов полагает, что положение будет сложно монетизировать, так как для него подходит только нетипичная рекламная политика. По его мнению, сервис интересен в первую очередь для молодежи.
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