Песков оценил желание Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не использует соцсети, сообщает РИА Новости.
Комментируя предложение главы Tesla и SpaceX Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhouse, представитель Кремля отметил, что сначала нужно разобраться, что имел в виду американский миллиардер.
«Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. В целом это, безусловно, очень интересное предложение... Сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — добавил Песков.
Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту российского лидера, сообщает RT. Бизнесмен пригласил Путина на разговор соцсеть Clubhouse.
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