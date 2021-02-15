Песков оценил желание Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не использует соцсети, сообщает РИА Новости.

Комментируя предложение главы Tesla и SpaceX Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhouse, представитель Кремля отметил, что сначала нужно разобраться, что имел в виду американский миллиардер.

«Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. В целом это, безусловно, очень интересное предложение... Сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — добавил Песков.

Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту российского лидера, сообщает RT. Бизнесмен пригласил Путина на разговор соцсеть Clubhouse.

