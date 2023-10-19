Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов «МТС Банка»

В сентябре стало известно, что в Сети появилась база на несколько миллионов строк якобы с информацией о клиентах «МТС банка». Как пояснили в кредитной организации, утечка могла произойти у «ритейл-компании» либо «поставщика цифровых сервисов», и в базе нет данных, содержащих банковскую тайну, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов "МТС Банка", составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных», — указали в федеральной службе.

В ведомстве добавили, что протокол будет передан в суд.

