«МТС банк»: утечка данных клиентов могла быть на стороне
Утечка базы данных клиентов «МТС банка» не содержит банковской тайны, сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитное учреждение.
Там заявили, что клиентские счета находятся вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся. Утверждается, что наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у «ретейл-компании» или «поставщика цифровых сервисов».
Ранее сообщалось, что в интернете появилась база якобы с данными клиентов «МТС банка» на несколько миллионов строк. Она содержит персональные данные клиентов, телефон, пол, ИНН и так далее.
Ранее «Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru