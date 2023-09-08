«МТС банк»: утечка данных клиентов могла быть на стороне

Утечка базы данных клиентов «МТС банка» не содержит банковской тайны, сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитное учреждение.

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Там заявили, что клиентские счета находятся вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся. Утверждается, что наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у «ретейл-компании» или «поставщика цифровых сервисов».

Ранее сообщалось, что в интернете появилась база якобы с данными клиентов «МТС банка» на несколько миллионов строк. Она содержит персональные данные клиентов, телефон, пол, ИНН и так далее.

Ранее «Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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