«МТС банк»: утечка данных клиентов могла быть на стороне

Там заявили, что клиентские счета находятся вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся. Утверждается, что наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у «ретейл-компании» или «поставщика цифровых сервисов».

Ранее сообщалось, что в интернете появилась база якобы с данными клиентов «МТС банка» на несколько миллионов строк. Она содержит персональные данные клиентов, телефон, пол, ИНН и так далее.

Ранее «Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

