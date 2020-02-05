Роскомнадзор отказался от блокировки почтового сервиса Mailbox.org

Роскомнадзор (РКН) решил отозвать иск об ограничении доступа к почтовому сервису Mailbox.org, сообщает РИА Новости. В ведомстве заявили, что администрация ресурса выполнила их требования.

В декабре прошлого года РКН обратился в Таганский суд с просьбой заблокировать в России сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com из-за непредставления ими данных для внесения в реестр операторов распространения информации.

В ведомстве заявили, что предупреждали администрацию ресурсов езе в сентябре 2019 года, однако владельцы сервисов проигнорировали их запросы.

Отметим, что владельцем сервиса Mailbox.org является немецкая компания Heinlein Support GmbH.

