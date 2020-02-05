Роскомнадзор отказался от блокировки почтового сервиса Mailbox.org
Роскомнадзор (РКН) решил отозвать иск об ограничении доступа к почтовому сервису Mailbox.org, сообщает РИА Новости. В ведомстве заявили, что администрация ресурса выполнила их требования.
В декабре прошлого года РКН обратился в Таганский суд с просьбой заблокировать в России сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com из-за непредставления ими данных для внесения в реестр операторов распространения информации.
В ведомстве заявили, что предупреждали администрацию ресурсов езе в сентябре 2019 года, однако владельцы сервисов проигнорировали их запросы.
Отметим, что владельцем сервиса Mailbox.org является немецкая компания Heinlein Support GmbH.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Партийный бум. Политологи назвали перспективные проекты и спойлеры
- Союз потребителей опроверг дефицит чеснока из-за коронавируса
- Прокуратура извинилась перед Голуновым
- «Намозолился язык». Рогозин не оценил шутку Урганта про космонавтов
- Живущая в загоне с козлятами 3-летняя россиянка заинтересовала Бастрыкина