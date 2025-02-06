Роскомнадзор: Оснований для разблокировки соцсети X нет
6 февраля 202512:19
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки социальной сети Х в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Оснований для разблокировки нет», — подчеркнули в федеральной службе.
Доступ к соцсети Х (ранее Twitter) в РФ ограничен с марта 2022 года.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина допустила, что платформу могут разблокировать в России, так как ее работа изменилась, стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru