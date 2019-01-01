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Роскомнадзор готовит новое дело против Google

26 июня14:11

Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google, которая продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова.

По его словам, ведомство уже составляет протокол, административное дело находится в процессе развития.

Нормы российского законодательства требуют, что операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.

Для того, чтобы соблюдать закон, операторам следует подключиться к Федеральной государственной информационной системе, в которой содержится полный список веб-страниц, которые не должны появляться в результатах поиска, сообщает Телеканал «360»

За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, уточняет РИА ФАН.

Аналитик: Huawei и Google найдут точки выхода из конфликта

Ранее НСН сообщала, что «Яндекс» получил запрос от ФСБ РФ с требование предоставить ключи шифрования переписки пользователей.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил ситуацию в эфире НСН.

«Я думаю, что судьба Telegram его не ожидает, но ключи шифрования, которые они отказались предоставлять, для них предоставляют определенную проблему с точки зрения того, что они будут делать в дальнейшем. Для “Яндекса” основная проблема заключается в том, что он активно сотрудничает с государством. В итоге они все равно отдадут эти данные. У них просто нет вариантов их не отдать. Telegram не имеет отношения формально к России, находится вне страны и вне ее юрисдикции. При этом Яндекс, несмотря на то, что головной офис компании находится в Нидерландах, позиционирует себя, как российская компания, пользуется определенными административными ресурсами внутри России. Надо понимать, что у них нет ни одной причины противодействовать государству в том, что оно хочет от них получить».



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