Роскомнадзор готовит новое дело против Google

Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google, которая продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова.

По его словам, ведомство уже составляет протокол, административное дело находится в процессе развития.

Нормы российского законодательства требуют, что операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.

Для того, чтобы соблюдать закон, операторам следует подключиться к Федеральной государственной информационной системе, в которой содержится полный список веб-страниц, которые не должны появляться в результатах поиска, сообщает Телеканал «360»

За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, уточняет РИА ФАН.