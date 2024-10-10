Роскомнадзор опроверг разблокировку Discord в РФ

В ведомстве указали, что доступ к платформе в настоящее время ограничен и оснований для снятия ограничений в настоящее время нет.

Также в Роскомнадзоре призвали «СМИ, блогеров и прочие интернет-ресурсы не публиковать недостоверную информацию».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что одним из условий разблокировки Discord в России является удаление имеющихся на платформе противоправных материалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

