Роскомнадзор опроверг разблокировку Discord в РФ
Информация о разблокировке мессенджера Discord на территории России не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве указали, что доступ к платформе в настоящее время ограничен и оснований для снятия ограничений в настоящее время нет.
Также в Роскомнадзоре призвали «СМИ, блогеров и прочие интернет-ресурсы не публиковать недостоверную информацию».
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что одним из условий разблокировки Discord в России является удаление имеющихся на платформе противоправных материалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru