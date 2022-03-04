Роскомнадзор ограничил доступ к «Русской службе Би-би-си» и «Радио Свобода»
Доступ к ресурсам «Радио Свобода» (включено в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) и «Русская служба Би-би-си» ограничен. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на реестр Роскомнадзора.
Ведомство внесло издания в перечень интернет-ресурсов, которые призывают к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несанкционированных акциях. Также порталы публиковали ложную информацию о военной операции РФ на Украине, пишет Ura.ru.
Ранее Роскомнадзор ограничил работу сайта издания «Медуза» (включено в реестр СМИ-иноагентов), напоминает RT.
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