Общество

Роскомнадзор обязал «ВКонтакте» удалить скабрезную картинку с госсимволами РФ

11 июля16:55

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить в сообществе MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы Российской Федерации, передает ТАСС. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, означенный комментарий содержит непристойное изображение на фоне государственного флага РФ и надписи «Конституция РФ»".

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Представление направленно в соответствие с законом об оскорблении госсимволов и госинститутов, который определяет порядок ограничения доступа к соответствующей информации и применяемые санкции.

Недавно президент РФ Владимир Путин отдал поручение Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором до 1 ноября провести анализ правоприменительной практики статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов. Глава государства призвал не допускать необоснованных штрафов или блокировок сайтов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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