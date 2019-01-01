Роскомнадзор обязал «ВКонтакте» удалить скабрезную картинку с госсимволами РФ

Представление направленно в соответствие с законом об оскорблении госсимволов и госинститутов, который определяет порядок ограничения доступа к соответствующей информации и применяемые санкции.

Недавно президент РФ Владимир Путин отдал поручение Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором до 1 ноября провести анализ правоприменительной практики статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов. Глава государства призвал не допускать необоснованных штрафов или блокировок сайтов.

