Эксперты поспорили о возможности новых правил идентификации пользователей мессенджеров

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал документ «невозможным к исполнению».

«Этот закон невозможен к исполнению технологически, в том числе для нас с вами, как владельцев персональных данных. «Защиты от дурака» в этом законотворчестве совершенно никакой нет. Представьте ситуацию: любой человек может зарегистрировать совершенно любую компанию, которая сделает мессенджер, а дальше по закону должна будет идентифицировать данные. Методом простого перебора телефонных номеров этот кто-то сможет запросить у операторов целиком и полностью подборку всех баз данных по их абонентам. С точки зрения безопасности это запредельная ситуация. Была дискуссия в отношении похожего законопроекта несколько лет назад. Тогда экспертное сообщество привело множество аргументов, почему этого делать не стоит и чем это чревато. А сейчас, полагаю, что Дмитрия Медведева ввели в заблуждение, поэтому он постановление подписал», - заключил Дмитрий Мариничев.

«Борьбой с ветряными мельницами» и «игрой в догонялки» назвал инициативу о запрете анонимности мессенджеров ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Люди всегда найдут лазейку», - заявил он в интервью НСН.

«Самое главное, что это не будет работать для большинства мессенджеров. Это зарубежные компании, которые просто могут не соблюдать российские законы. Роскомнадзор будет пытаться их блокировать, и эта игра в догонялки приведет к тому, что люди будут искать обходные пути, найдут способ ими пользоваться, например через vpn. Заблокировать их полностью будет невозможно. Роскомнадзор будет повышать техническую подкованность людей. По сути, это борьба с ветряными мельницами», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН высказал сомнения в законопослушности части граждан при покупке сим-карт для использования услуг связи, в том числе мессенджеров.

