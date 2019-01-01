Эксперты поспорили о возможности новых правил идентификации пользователей мессенджеров
Интернет-эксперты намекнули на непрофессионализм консультантов, добившихся принятия постановления правительства РФ о регистрации пользователя мессенджера по номеру телефона оператором связи.
В России с 5 мая вступило в силу постановление российского кабмина, по которому владельцы мессенджеров обязаны верифицировать пользователей по номеру телефона, сообщает RT.
Информацию о регистрации абонента в приложении в соответствии с телефонным номером абонента владельцы мессенджера могут запросить у мобильного оператора, который обязан предоставить ее в течение 20 минут. В противном случае регистрация не будет подтверждена.
Идея новых правил работы мессенджеров заключается в повышении безопасности информационного поля. Согласно новым правилам, сервисом сможет пользоваться только тот человек, чей номер телефона указывался при регистрации.
Глава правового комитета Медиа-Коммуникационного союза Виталий Соковнин объяснил НСН заинтересованность бизнеса в реализации новых правил на рынке связи.
«Документ вводит в правовое поле отношения, которые возникают при использовании мессенджеров. Основная задача – это защита пользователей от мошенничества, спама, нежелательных рассылок. А также обеспечение государственной безопасности, противодействие терроризму. Мессенджеры, предоставляя возможность анонимного использования, дают возможность рассылать сообщения различного рода, не оставляя следов. И также для нас, как для представителей бизнеса, важно обеспечить равные условия развития для мессенджеров и операторов связи. Если деятельность операторов связи строго регламентирована, они обязаны идентифицировать пользователей, защищать их от спама, то у мессенджеров таких обязанностей нет», - отметил он.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал документ «невозможным к исполнению».
«Этот закон невозможен к исполнению технологически, в том числе для нас с вами, как владельцев персональных данных. «Защиты от дурака» в этом законотворчестве совершенно никакой нет. Представьте ситуацию: любой человек может зарегистрировать совершенно любую компанию, которая сделает мессенджер, а дальше по закону должна будет идентифицировать данные. Методом простого перебора телефонных номеров этот кто-то сможет запросить у операторов целиком и полностью подборку всех баз данных по их абонентам. С точки зрения безопасности это запредельная ситуация. Была дискуссия в отношении похожего законопроекта несколько лет назад. Тогда экспертное сообщество привело множество аргументов, почему этого делать не стоит и чем это чревато. А сейчас, полагаю, что Дмитрия Медведева ввели в заблуждение, поэтому он постановление подписал», - заключил Дмитрий Мариничев.
«Борьбой с ветряными мельницами» и «игрой в догонялки» назвал инициативу о запрете анонимности мессенджеров ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Люди всегда найдут лазейку», - заявил он в интервью НСН.
«Самое главное, что это не будет работать для большинства мессенджеров. Это зарубежные компании, которые просто могут не соблюдать российские законы. Роскомнадзор будет пытаться их блокировать, и эта игра в догонялки приведет к тому, что люди будут искать обходные пути, найдут способ ими пользоваться, например через vpn. Заблокировать их полностью будет невозможно. Роскомнадзор будет повышать техническую подкованность людей. По сути, это борьба с ветряными мельницами», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН высказал сомнения в законопослушности части граждан при покупке сим-карт для использования услуг связи, в том числе мессенджеров.
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