Мосбиржа объяснила сбой на своем сервере редкой технической ошибкой

Как рассказал директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Мосбиржи Сергей Демидов, ни один производитель никогда не гарантирует 100-процентную работу оборудования, поэтому будут случаться проблемы.

«Так и произошло 13 февраля: сервер вышел из строя, в таких случаях торги приостанавливаются, чтобы перейти на резервный сервер, что и было сделано, чтобы сэкономить время», - пояснил он.

Ранее Мосбиржа остановила торги из-за аппаратной ошибки основного сервера, в связи с чем площадка была вынуждена перейти на резервный сервер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

