Мосбиржа объяснила сбой на своем сервере редкой технической ошибкой
Сбой на сервере Московской биржи, произошедший 13 февраля, был вызван был редкой технической ошибкой, сообщает РИА Новости.
Как рассказал директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Мосбиржи Сергей Демидов, ни один производитель никогда не гарантирует 100-процентную работу оборудования, поэтому будут случаться проблемы.
«Так и произошло 13 февраля: сервер вышел из строя, в таких случаях торги приостанавливаются, чтобы перейти на резервный сервер, что и было сделано, чтобы сэкономить время», - пояснил он.
Ранее Мосбиржа остановила торги из-за аппаратной ошибки основного сервера, в связи с чем площадка была вынуждена перейти на резервный сервер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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