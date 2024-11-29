Пользователи TikTok заявили о сбоях в работе сервиса в РФ

Российские пользователи TikTok заявили о сбоях в работе сервиса. По данным сайта Downdetector, к 18:00 мск 29 ноября количество жалоб приблизилось к тысяче.

У Т-Банка произошел массовый сбой

В частности, в претензиях говорится о невозможности отправить сообщения в личных чатах, о появлении сообщений об отсутствии подключения к интернету, а также о том, что перестали грузится видео в ленте.

Уточняется, что больше всего жалоб направили жители Удмуртии, а также Владимирской, Орловской и Свердловской областей. Кроме того, есть сообщения о проблемах от пользователей из Белоруссии.

Ранее Таганский суд Москвы утвердил штраф в размере 4 млн рублей для социальной сети Tiktok за непредоставление данных в Роскомнадзор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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