Пользователи TikTok заявили о сбоях в работе сервиса в РФ

В частности, в претензиях говорится о невозможности отправить сообщения в личных чатах, о появлении сообщений об отсутствии подключения к интернету, а также о том, что перестали грузится видео в ленте.

Уточняется, что больше всего жалоб направили жители Удмуртии, а также Владимирской, Орловской и Свердловской областей. Кроме того, есть сообщения о проблемах от пользователей из Белоруссии.

Ранее Таганский суд Москвы утвердил штраф в размере 4 млн рублей для социальной сети Tiktok за непредоставление данных в Роскомнадзор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».