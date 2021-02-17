Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьёва

Роскомнадзор потребовал от компании-владельца социальной сети Clubhouse восстановить доступ к аккаунту российского журналиста Владимира Соловьёва, а также объяснить причины введённых ограничений, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что «действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и её свободное распространение».

В Роскомнадзоре заявили, что за свои действия, согласно действующим в России законам, администрация Clubhouse может быть «включена в перечень организаций, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека».

Ранее Совет Федерации РФ одобрил поправки в КоАП, согласно которым за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ и информации граждан интернет-площадками, предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 до 400 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до одного миллиона рублей для юрлиц.

Соловьёв рассказал о блокировке в Clubhouse в своём Telegram-канале. Журналист предположил, что таким образом соцсеть отреагировала на жалобы «либеральных подписчиков».

