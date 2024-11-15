«Жалобы Путину»: Клименко опроверг «разблокировку» YouTube в России

«Я не думаю, что это как-то связано с разблокировкой. Нам бы хотелось верить в лучшее, но так это не работает. Да, безусловно, и Путину поступают жалобы, много пишут. Владимир Владимирович иногда считает нужным поручить кому-то разбираться с этой историей. Предположить, что все решилось за один день, это слишком просто. У нас сейчас нет официальных заявлений про замедление, есть история про деградацию серверов. Мы по-прежнему находимся в зоне политической неопределенности, не понимаем, что происходит. У меня YouTube работает как раньше, нельзя сказать, что стало сильно лучше. То работает, то нет», - объяснил он.

Ранее также был арестован топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин, руководивший департаментом мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком». По некоторым данным, этот центр занимается блокировкой YouTube. Клименко призвал не связывать эти события.

«Я уверен, что это (восстановление доступа к YouTube, прим. НСН) никак не было связано с арестом Шадрина, это вообще другая история. Можно в это верить, но это какое-то конспирологическое мышление», - заключил собеседник НСН.

Блокировки видеохостинга YouTube в России не происходит, заявил ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя замедление сервиса. Он отметил, что для изменения сложившейся ситуации необходимо «движение с другой стороны». Россия по-прежнему открыта к диалогу, добавил он, передает «Радиоточка НСН».

