В России зафиксировали массовый сбой в работе WhatsApp
Число жалоб на сбои в работе мессенджера WhatsApp (Компания-владелец Meta признана в России экстремистской и запрещена) достигло 4 тысяч к 19:00 по московскому времени, следует из данных сервиса Downdetector.
Согласно информации платформы, первые сообщения о проблемах начали поступать с 18:45. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Ставропольском крае.
Пользователи сообщают о неполадках с получением уведомлений, а также о сбоях в работе мобильного приложения, веб-версии и личного кабинета.
Официальных комментариев от компании на момент публикации не поступало, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России зафиксировали массовый сбой в работе WhatsApp
- ООН приостановила помощь Украине после сокращения поддержки со стороны США
- В Вологодской области объяснили идею создания организации «Опричники»
- Ученые предсказали следующий ледниковый период
- Мурашко: Новая система медосмотров выявляет заболевание у каждого второго ребенка
- Макрон: Евросоюзу придется ответить на таможенные пошлины США
- СМИ: Из-за циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян
- Блогера Wengallbi арестовали за попытку дать взятку сотруднику ДПС
- Компания Puma посвятила коллекцию кроссовок «Гарри Поттеру»
- Экс-зампреда правительства Рязанской области арестовали на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru