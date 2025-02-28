В России зафиксировали массовый сбой в работе WhatsApp

Число жалоб на сбои в работе мессенджера WhatsApp (Компания-владелец Meta признана в России экстремистской и запрещена) достигло 4 тысяч к 19:00 по московскому времени, следует из данных сервиса Downdetector.

Согласно информации платформы, первые сообщения о проблемах начали поступать с 18:45. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Ставропольском крае.