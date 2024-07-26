Роскомнадзор назвал количество заблокированных YouTube российских каналов

Отмечается, что 80 каналов из указанного количества были заблокированы площадкой в 2024 году.

«Начав с наших СМИ, журналистов, общественных деятелей, в этом году американцы стали теперь блокировать видео наших музыкантов. Причем не отдельные их произведения, а целиком», - указали в ведомстве.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах до конца текущей недели может снизиться до 40%, сообщает 360.ru.

