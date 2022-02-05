Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT
Роскомнадзор рассматривает возможность введения ограничений в отношении видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских СМИ, в том числе канала RT DE. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, ведомство может воспользоваться положениями закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». Согласно документу, в отношении YouTube возможны запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов.
Ранее стало известно, что РФ из-за удаления трех YouTube-каналов RT и прекращения вещания телеканала в Германии готова ввести ряд ограничений против видеохостинга и немецких СМИ. Так, в ответ на запрет вещания RT на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении Россия закрыла московское бюро германской телерадиокомпании Deutsche Welle.
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