Роскомнадзор добился удаления почти 60 оскорбляющих госсимволы материалов

В текущем году Роскомнадзор добился удаления 58 оскорбляющих символы госвласти материалов в социальных сетях. Как пишет ТАСС, об этом сообщается в докладе главы ведомства Александра Жарова. Он подчеркнул, что запрещенная информация исчезла с площадок «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и других. Кроме того, были заблокированы четыре страницы интернет-сайтов с подобной информацией.

Так называемый закон "об оскорблении власти", который действует с марта текущего года, применяется в отношении государственных символов РФ. К ним относятся основной закон России, государственный флаг, герб и гимн, а также президент России, российское правительство, а также Федеральное собрание РФ, пишет RT.