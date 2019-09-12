Депутат предложил чиновников, оскорбивших россиян, сажать на пять лет

В Госдуму внесен проект закона об уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Он размещен на сайте нижней палаты. Автор документа депутат от ЛДПР Александр Старовойтов.

Он предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью «Оскорбление, совершенное должностным лицом». По его мнению, максимальным наказанием за такое деяние должно стать пять лет лишения свободы при условии, если должностное лицо оскорбило человека, применив насилие, повлекшее тяжкие последствия.

В пояснении проекту Старовойтов отмечает, что случаи оскорбления россиян чиновниками являются частыми. В частности, сотрудник дочернего предприятия «Роскосмоса» Станислав Жарков в фейсбуке сравнил хрущевки со «скотобазой». А, например, депутат Волгоградской облдумы от «Единой России» Гасан Набиев высказал мнение, что низкие пенсии получают только «тунеядцы и алкаши».

Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко рассказал НСН, почему в последнее время представители власти вынуждены осторожнее формулировать свои мысли.



