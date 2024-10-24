Роскомнадзор: Число фишинговых атак за год выросло на 425 процентов

Количество фишинговых атак в России с начала года выросло на 425% по сравнению с 2023 годом. Об этом говорится в презентации директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора Сергея Хуторцева.

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Согласно документу, который был представлен на форуме «Спектр-2024», количество DDoS-атак за этот же период увеличилось на 70%.

Также зафиксирован почти трёхкратный рост числа блокировок центров вредоносного программного обеспечения: с 48 до 127 случаев.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что в первом квартале 2024 года банки предотвратили хищение средств клиентов в размере двух триллионов рублей, отразив 13,9 миллиона кибератак, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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