Советник президента РФ заявил о кибератаках на цифровую инфраструктуру БРИКС

По его словам, мощность DDoS-атак на каналы связи в моменте составляла более 40 гигабит в секунду.

«Мы предвидели и готовились к этому... Предпринимаются все возможные усилия, чтобы всем было работать комфортном, - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её брифинг был перенесён из-за масштабной DDoS-атаки, сообщает RT.

