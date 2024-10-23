Советник президента РФ заявил о кибератаках на цифровую инфраструктуру БРИКС

Массированные кибератаки на цифровую инфраструктуру БРИКС были зафиксированы в дни саммита объединения в Казани. Как сообщает специальный корреспондент НСН, об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

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По его словам, мощность DDoS-атак на каналы связи в моменте составляла более 40 гигабит в секунду.

«Мы предвидели и готовились к этому... Предпринимаются все возможные усилия, чтобы всем было работать комфортном, - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её брифинг был перенесён из-за масштабной DDoS-атаки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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