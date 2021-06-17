Врач предупредила об опасности употребления алкоголя в жару

Употребление алкоголя в условиях жаркой погоды может привести к развитию острых заболеваний. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт первой категории «СМ- Клиника» Марина Малыгина.

Врач отметила, что жара заставляет организм работать на пределе своих возможностей, а алкоголь может привести к ухудшению самочувствия. Также в ряде случаев алкоголь может вызвать обострение хронических заболеваний.

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Малыгина подчеркнула, что в жаркие периоды организм теряет много воды, а алкоголь не устраняет жажду, но способствует обезвоживанию организма, что может привести к головокружениям и даже обморокам.

Ранее гидрометцентр опубликовал сообщение с предупреждением для москвичей об аномальной жаре 19-22 июня. Сообщается, что температура воздуха приблизится к 30-33 градусам тепла, горожан ждет солнечная погода.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЖараАлкоголь
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