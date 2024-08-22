Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными компонентами

Специалисты Роскачества обнаружили на российских маркетплейсах более 400 биологически активных добавок (БАД), содержащих запрещенные вещества, такие как листья коки, перец опьяняющий (кава-кава), эфедра и якорцы стелющиеся, сообщает RT.

Эти вещества могут вызывать серьезные побочные эффекты, вплоть до инфаркта и инсульта. Также выявлено, что более 60 тыс. БАД продавались без государственной регистрации, а некоторые из них содержали опасные дозы витаминов D и B12, что может привести к передозировке и опасным последствиям для здоровья.

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Помимо этого, мониторинг показал наличие более 200 лекарственных средств, замаскированных под БАДы или продаваемых под видом других товаров. Например, эти препараты предлагались в категориях «Карамель жидкая» и «Удобрения». После проверки нарушений карточки товаров были заблокированы на Ozon и «Яндекс Маркет».

Эксперты предупреждают, что неконтролируемое употребление таких БАД может серьезно навредить здоровью, особенно если в их составе содержатся наркотические или сильнодействующие вещества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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