Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными компонентами

Помимо этого, мониторинг показал наличие более 200 лекарственных средств, замаскированных под БАДы или продаваемых под видом других товаров. Например, эти препараты предлагались в категориях «Карамель жидкая» и «Удобрения». После проверки нарушений карточки товаров были заблокированы на Ozon и «Яндекс Маркет».

Эксперты предупреждают, что неконтролируемое употребление таких БАД может серьезно навредить здоровью, особенно если в их составе содержатся наркотические или сильнодействующие вещества, передает «Радиоточка НСН».

