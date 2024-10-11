Роскачество выдало первый в РФ сертификат экологичной бытовой химии

Роскачество впервые выдало производителю бытовой химии сертификат ГОСТ Р 71175-2023, который подтверждает соответствие требованиям по экологичности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Роскачество запустило в стране сертификацию вегетарианской продукции

«Компания Synergetic... первой в России прошла сертификацию Роскачества, которая подтверждает экологичность выпускаемой бытовой химии», — говорится в сообщении.

Как отметили в Роскачестве, продукция бренда биоразлагаема, а упаковки товаров подлежат вторичной переработке.

ГОСТ Р 71175-2023 действует в России с 1 июня и распространяется на средства для стирки и товары бытовой химии. Получение сертификата соответствия проходит на добровольной основе.

Ранее Роскачество и Российский экологический оператор запустили проект по добровольной сертификации компаний «Зеленый офис», напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС
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