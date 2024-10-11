Роскачество выдало первый в РФ сертификат экологичной бытовой химии
Роскачество впервые выдало производителю бытовой химии сертификат ГОСТ Р 71175-2023, который подтверждает соответствие требованиям по экологичности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Компания Synergetic... первой в России прошла сертификацию Роскачества, которая подтверждает экологичность выпускаемой бытовой химии», — говорится в сообщении.
Как отметили в Роскачестве, продукция бренда биоразлагаема, а упаковки товаров подлежат вторичной переработке.
ГОСТ Р 71175-2023 действует в России с 1 июня и распространяется на средства для стирки и товары бытовой химии. Получение сертификата соответствия проходит на добровольной основе.
Ранее Роскачество и Российский экологический оператор запустили проект по добровольной сертификации компаний «Зеленый офис», напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда
- Роскачество выдало первый в РФ сертификат экологичной бытовой химии
- Телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
- Илон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla
- Зеленский опять заявил о намерении организовать саммит по Украине в ноябре
- Госдума: Из-за сотовой вышки у дома можно получить компенсацию
- У побережья США обнаружили мужчину в холодильнике
- Италия проведет конференцию по восстановлению Украины
- СМИ: Шансы на исполнение требований Зеленского крайне малы
- СМИ назвали российский корабль «Ржев» зверем с ракетами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru