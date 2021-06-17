Производитель рыбных консервов указал на массовую подделку сайры

Управляющий группы компаний Александр Ефремов объяснил, что «Доброфлот» сам добывает для себя сайру, а кроме них в России эту рыбу больше никто не ловит и не завозит, однако есть масса различных производителей консервов из сайры. По его словам, анализы показали, что остальная рыба в консервах поддельная. Ее заменяют дешевой сельдью, сообщило РИА ФАН.

Процент подделок может достигать 54% на рынке. Это примерно 1,4 миллиона банок в месяц. «Доброфлот» направил в Роспотребнадзор соответствующую жалобу, однако в ведомстве ответили, что за 2020 год из 1,9 тысячи рыбных консервов только 11 образцов оказались фальсификатом, пишет RT.

