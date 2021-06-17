Производитель рыбных консервов указал на массовую подделку сайры
Крупный производитель рыбных консервов «Доброфлот» пожаловался на массовую подделку консервов из сайры, сообщил РБК.
Управляющий группы компаний Александр Ефремов объяснил, что «Доброфлот» сам добывает для себя сайру, а кроме них в России эту рыбу больше никто не ловит и не завозит, однако есть масса различных производителей консервов из сайры. По его словам, анализы показали, что остальная рыба в консервах поддельная. Ее заменяют дешевой сельдью, сообщило РИА ФАН.
Процент подделок может достигать 54% на рынке. Это примерно 1,4 миллиона банок в месяц. «Доброфлот» направил в Роспотребнадзор соответствующую жалобу, однако в ведомстве ответили, что за 2020 год из 1,9 тысячи рыбных консервов только 11 образцов оказались фальсификатом, пишет RT.
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