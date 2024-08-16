Роскачество: Производство белых и розовых вин обгонит красные в 2025 году
В 2025 году производство белого и розового вина опередит по объему красные, пишут РБК со ссылкой на прогноз Роскачества.
На данный момент на красные вина приходится 52% от общего производства в России. При этом, если ранее белые вина наиболее активно продавались летом, то теперь спрос в летний и зимний период почти сровнялись.
По информации экспертов Роскачества, изменения в объемах производства связывают с общим запросом потребителя на менее крепкие вина. Так средняя крепость красного вина – 14 - 14,5%, у белого показатель чуть меньше, на уровне 11-12%.
Ранее сообщалось, что с начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30%, передает «Радиоточка НСН».
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