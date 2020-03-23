Эксперты прогнозируют рост утечек данных из-за перехода на «удалёнку»

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов утверждает, что работодателям следует опасаться даже собственных сотрудников, которым будет легче украсть данные из-за отсутствия визуального контроля. Количество хакерских атак на домашние компьютеры вырастет незначительно, считает он.

Однако сотрудников на «удалёнке» никто не будет отбивать от спам-атак и фишинга, отмечает руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. По его сведениям, киберпреступники уже активизировались, и с 16 марта количество фишинговых рассылок увеличилось в четыре раза.

Риск утечки данных существует и при переброске файлов на личные адреса или в мессенджеры, говорят специалисты.

