Эксперты прогнозируют рост утечек данных из-за перехода на «удалёнку»

Перевод сотрудников на работу в дистанционном формате, начавшийся в середине марта из-за ситуации с распространением коронавируса в России, грозит двукратным ростом утечек данных. Такие прогнозы экспертов приводят «Известия».

Удаленка для избранных. Большинство россиян не сможет работать из дома

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов утверждает, что работодателям следует опасаться даже собственных сотрудников, которым будет легче украсть данные из-за отсутствия визуального контроля. Количество хакерских атак на домашние компьютеры вырастет незначительно, считает он.

Однако сотрудников на «удалёнке» никто не будет отбивать от спам-атак и фишинга, отмечает руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. По его сведениям, киберпреступники уже активизировались, и с 16 марта количество фишинговых рассылок увеличилось в четыре раза.

Риск утечки данных существует и при переброске файлов на личные адреса или в мессенджеры, говорят специалисты.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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