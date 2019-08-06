Роскачество оправдало отечественное вино перед импортным

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» выпустила рекомендацию приобретать вино, сделанное из отечественного винограда. Эксперты настаивают, что за ту же цену напиток будет качественнее по сравнению с продукцией из импортного виноматериала, отмечается на сайте Роскачества.

Чтобы убедиться, что вино произведено из российского винограда, на этикетке необходимо найти надпись «Вино защищенного географического указания» или «Вино защищенного наименования места происхождения», передает RT. В Роскачестве подчёркивают, что в нашей стане уже появилось несколько брендов, которые не только стабильно демонстрируют высокое качество вин, но и повышают его уровень.

Причём, чтобы купить хорошее вино, оно не обязательно должно быть дорогим. В категории до 500 рублей уже есть неплохой выбор качественной продукции. По итогам прошлогоднего исследования в недорогом сегменте Роскачество рекомендует изделия под марками Мысхако, Кубань Вино, Chateau Tamagne, Фанагория.

Как отмечает РИА ФАН, в Роскачестве также опровергли мнение о том, что любое вино улучшается с возрастом. Этот принцип не относится к молодым, недорогим винам. Их лучше употребить через год-два после производства.

Что касается сорта винограда, то в мире самым популярным считается Каберне Совиньон, однако в России он не всегда вызревает. Среди кубанских вин эксперты рекомендуют обратить внимание на Каберне Фран и Саперави. Кроме того, неплохие напитки получаются из нескольких сортов винограда, особенно, если в бленде наличествуют европейские - Мерло, Каберне Совиньон, Сира и другие.

