Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку

Роскачество провело повторное исследование пельменей обнаружило в них кишечную палочку и сальмонеллу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Эксперты подчеркнули, что нарушения были обнаружены во всех семи торговых марках, которые отправились на переисследование. В частности, речь идет о пельменях "Белорусские", "Ложкарев", "Сибирская коллекция"и "Стародворье".

В Роскачестве добавили, что для того, чтобы обезопасить себя от возможного отравления при приготовлении пельменей, их следует варить не менее 10 минут.

В Роскачестве напомнили о правилах продуктового соседства в холодильнике

Кстати, в конце апреля специалисты Роскачества проверили чипсы, обнаружив в образцах отдельных торговых марках кадмий, мышьяк и пестициды. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Эксперты заявили, что испытания по 54 показателям качества и безопасности прошли чипсы 16 торговых марок, среди которых картофельные со вкусом сыра, зерновые и овощные, подчеркивает RT.

В частности, кадмий был выявлен в продукции четырех торговых марок, еще в одном товаре эксперты Роскачества обнаружили и мышьяк, и кадмий. Проверка на наличие акриламида – канцерогенного вещества, образующегося в продукте при жарке, - показала его избыточное количество в одном продукте.

Кроме того, в исследовании отмечается, что в ряде продуктов были обнаружены усилители вкуса, не заявленные на упаковке.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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