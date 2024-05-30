Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом ряда производителей
Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом двух российских брендов, пишет РБК со ссылкой на исследование ведомства.
Уточняется, что Роскачество проанализировало 38 марок мороженого, и более 60% из них соответствуют требованиям. Однако в пломбире «Мишка на севере» и мороженом «Ермолино» была обнаружена кишечная палочка – подобный вид бактерии может вызвать инфекцию в ЖКТ.
Компания из Казахстана «Шин Лайн», которая является производителем пломбира, сообщила, что независимая лаборатория структуры казахстанского минздрава кишечной палочки не выявила. Поэтому представители предприятия предположили, что допускались нарушения хранения или транспортировки, что не зависит от производителя. В компании «Ермолино» на запрос журналистов не ответили.
Ранее Роскачество обнаружило в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу - мясной клей. При производстве творога, а также сыров, йогуртов микробная трансглютаминаза позволяет производителю экономить на натуральных заквасках и ускорять процесс производства, передает «Радиоточке НСН».
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