Экономист предупредил о подорожании мороженого летом

Летом 2024 года цены на мороженое в России увеличатся на 3-5%, заявил экономист, доцента кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

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Он напомнил, что синоптики предсказали в столице жаркое лето. Это поддержит спрос на мороженое, полагает эксперт.

Стоимость холодного лакомства будет расти из-за увеличения себестоимости и введения системы обязательной маркировки молочной продукции, объяснил Тимофеев. По его словам, малым предприятиям по-прежнему сложно конкурировать с крупнейшими холдингами, пишет «Газета.Ru».

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), в 2023 году производство мороженого в России выросло до рекордных 524 тысяч тонн, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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