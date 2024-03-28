Экономист предупредил о подорожании мороженого летом

Он напомнил, что синоптики предсказали в столице жаркое лето. Это поддержит спрос на мороженое, полагает эксперт.

Стоимость холодного лакомства будет расти из-за увеличения себестоимости и введения системы обязательной маркировки молочной продукции, объяснил Тимофеев. По его словам, малым предприятиям по-прежнему сложно конкурировать с крупнейшими холдингами, пишет «Газета.Ru».

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), в 2023 году производство мороженого в России выросло до рекордных 524 тысяч тонн, сообщает «Радиоточка НСН».

