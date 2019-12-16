«Росконтроль» назвал лучшие шпроты
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шпрот брендов «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA (Латвия).
Согласно данным исследования, самыми солеными оказались шпроты «БАРС», а меньше всего соли содержала продукция «5 морей» и KAIJA. Кроме того, в шпротах KAIJA оказалось втрое больше жира, чем было указано на упаковке.
Уточняется, что проверку прошли все образцы шпрот, изученные специалистами.
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с НСН рассказал, какие документы надо требовать в магазине при покупке рыбных консервов, чтобы быть уверенными в их качестве.
«Единственный способ для покупателя рыбных консервов обезопасить себя – положиться на безупречную электронную ветеринарную сертификацию «Меркурий» и технический регламент по безопасности рыбы и рыбной продукции. Напомню, техрегламент был принят 1 сентября 2017 года и сейчас идет адаптационный период. В полную силу документ заработает 1 сентября 2019 года. Электронная ветеринарная сертификация «Меркурий» была введена в прошлом году. Эти два документа являются революционными для потребителей, потому что они позволяют максимально полно и честно отвечать прямо у прилавка на три главных вопроса: что? где? когда? То есть, какая рыба законсервирована – ее точное название, где выловлена или выращена рыба, место производства консервов и время», - уточнил Савельев.
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