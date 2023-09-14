Роскачество обнаружило фальсификат сыра в пиццах «Марагрита»

В ходе специально организованной проверки сотрудниками Роскачества в крупнейших сетях России почти в половине случаев был обнаружен фальсификат сыра в составе пиццы «Маргарита», сообщили в пресс-службе ведомства.

В России появится методика определения фальсифицированной красной икры

Как отмечается, из 20 отобранных пицц различных производителей заменители сыра были обнаружены в девяти.

В Роскачестве пока не стали указывать пекарни и торговые сети, где продавалась некачественная продукция.

В ведомстве предупредили, что потребителям в этом случае не стоит ориентироваться на высокую цену изделия, так как фитостерины были найдены в одном из самых дорогих образцов, который стоил 620 рублей.

«Ни цена, ни громкое имя не гарантируют того, что моцарелла будет без заменителей молочного жира», - добавили эксперты.

Ранее Роскачество обнаружило сальмонеллы и листерии в курином фарше, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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