«Эксклюзив, а не масс-маркет»: Чем грозит ресторанам ГОСТ на винные карты

Рестораны не могут дублировать «полку в магазине», при этом им будет непросто найти 60 сортов эксклюзивного российского вина, сказал в эфире НСН ресторатор Сергей Миронов.

Хорошее российское вино сегодня не дешевле зарубежного, при этом отдельным ресторанам будет проблематично довести его долю до 20%, заявил в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

В России впервые приняли ГОСТ на винные карты, сообщило Роскачество. Согласно стандарту, доля российских вина в винных картах ресторанов и кафе должна составлять не менее 20% от общего количества наименований вин.

Доля российских вин в ресторанных картах составит не меньше 20 процентов
«Нет единой цифры по всем ресторанам. У кого-то доля российского вина 5%, у кого-то 40%, колебания достаточно серьезные. Если это ресторан русской кухни, доля российского вина достаточно большая, в ресторанах итальянской или французской кухни она гораздо меньше. Плюс доля российского вина колеблется в зависимости от регионов и туристического потока. Это будут дополнительные затраты для определенных ресторанов. Если в итальянском ресторане доля российского вина 10%, то чтобы довести до 20% надо переписывать карту, ставить дополнительный холодильник, делать дополнительные закупки. Он же не будет сокращать то вино, которое у него покупают, итальянское, к примеру. Опять-таки, что такое 20%? Если в ресторане всего 50 позиций вина, то 10 позиций российского вина найти легко. А если у него 300 позиций вина, ему надо найти 60 позиций хорошего российского вина, которого нет в магазинах и которое будет достойно смотреться. Тут, конечно, уже все сложнее», - сказал Миронов.

По его словам, с количеством российского вина проблем не будет, но есть вопросы в его «эксклюзивности».

«Нельзя сказать, что российские вина дешевле зарубежных, хорошие российские вина стоят достаточно дорого. В теории российского вина производится достаточно много и его должно хватить, но у ресторанов есть другие нюансы. Ресторан не хочет дублировать полку в магазине, не хочет быть масс-маркетом, он всегда находится в поисках чего-то эксклюзивного, более интересного. Если ты это вино можешь купить в "Пятерочке", странно будет, если это же вино будет в ресторане, причем дороже. Цены на вино в ресторанах выше, чем в магазинах, там другая себестоимость: аренда, персонал, наценка очень высокая. Поэтому непросто будет найти эксклюзивные вина, которых нет в магазинах», - заключил собеседник НСН.

Винный эксперт Антон Обрезчиков ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал самые элегантные и тонкие отечественные вина.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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