Грузовик с пивом перевернулся в Краснодарском крае
ДТП, в результате которого пострадали ящики с пивом, произошло на ФАД «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
По данным полиции, у перевозящего пиво грузовика ГАЗ, который следовал в направлении Армавира, лопнуло колесо. Из-за этого водитель потерял управление и машина врезалась в дорожное ограждение, после чего опрокинулась.
«В результате аварии пострадало только пиво», - заключили в ведомстве.
Ранее в Химках у грузовика, перевозившего алкогольную продукцию, самопроизвольно открылись двери, в результате чего на дорогу выпали банки с пивом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru