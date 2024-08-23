Грузовик с пивом перевернулся в Краснодарском крае

По данным полиции, у перевозящего пиво грузовика ГАЗ, который следовал в направлении Армавира, лопнуло колесо. Из-за этого водитель потерял управление и машина врезалась в дорожное ограждение, после чего опрокинулась.

«В результате аварии пострадало только пиво», - заключили в ведомстве.

Ранее в Химках у грузовика, перевозившего алкогольную продукцию, самопроизвольно открылись двери, в результате чего на дорогу выпали банки с пивом, сообщает RT.