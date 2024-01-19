Роскачество предупредило об опасности сканирования случайных QR-кодов
Сканирование случайных QR-кодов, размещенных на улице, может активировать на смартфоне фоновую загрузку вирусного программного обеспечения (ПО), рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
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Эксперт напомнил, что QR-коды можно использовать для установки ПО, определения местоположения и создания событий в календаре с контентом, побуждающим к действию. При этом невозможно оценить безопасность содержания кодов до переходов по ним.
«Сканировать наклейки на каждом углу просто из любопытства – потенциально опасная идея», – пояснил он.
Бодров добавил, что также стоит воздержаться от скачивания сторонних приложений для чтения QR-кодов, поскольку они часто содержат вредоносные функции. В современных смартфонах по умолчанию встроен базовый сканер.
Ранее стало известно, что около 5% DDoS-атак, зафиксированных в России в 2023 году, носили фоновый длительный характер. В некоторых случаях кибератаки длятся в течение нескольких лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru