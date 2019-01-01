Рошаль: Поправки об ответственности за нападение не защитят врачей скорой помощи

Одобренный Верховным судом и готовящийся ко второму чтению законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей скорой помощи никак не защищает медицинских работников. Об этом в эфире НСН заявил президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль.

«Законопроекты не предполагают наказание за нападение и причинение вреда медицинским работникам во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Уровень защиты врача законодатели связывают с вредом для пациента, а не врача, и мы считаем это неправильным», - заявил он.

Он отметил, что поправки предусматривают наказание нарушителя, только если врачу помешают оказать медпомощь и для пациента в этом случае наступят последствия в виде тяжелого вреда здоровью либо смерть.

«В указанных нормах не идет речь об ответственности за причинение вреда медицинскому работнику. Данные нормы искусственно разделяют врача и пациента, в результате чего приобретает дискриминационный характер - права пациента оказываются выше прав врача на безопасность», – подчеркнул врач.