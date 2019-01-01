Рошаль: Поправки об ответственности за нападение не защитят врачей скорой помощи
Президент Национальной медицинской палаты в эфире НСН выразил уверенность, что одобренные Верховным судом поправки в УК на самом деле не направлены на защиту медиков.
Одобренный Верховным судом и готовящийся ко второму чтению законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей скорой помощи никак не защищает медицинских работников. Об этом в эфире НСН заявил президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль.
«Законопроекты не предполагают наказание за нападение и причинение вреда медицинским работникам во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Уровень защиты врача законодатели связывают с вредом для пациента, а не врача, и мы считаем это неправильным», - заявил он.
Он отметил, что поправки предусматривают наказание нарушителя, только если врачу помешают оказать медпомощь и для пациента в этом случае наступят последствия в виде тяжелого вреда здоровью либо смерть.
«В указанных нормах не идет речь об ответственности за причинение вреда медицинскому работнику. Данные нормы искусственно разделяют врача и пациента, в результате чего приобретает дискриминационный характер - права пациента оказываются выше прав врача на безопасность», – подчеркнул врач.
В Национальной медицинской палате подготовили альтернативный вариант поправок в законодательство, которые предусматривают за неопасное для жизни или здоровья насилие в отношении медработника при выполнении им профобязанностей или угрозу насилием штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет. Насилие, опасное для жизни или здоровья медработника, в НМП предлагают наказывать лишением свободы до десяти лет, а посягательство на жизнь - от 12 до 20 лет.
Как считают в НМП, такие меры будут выполнять превентивную функцию, так как нападающий будет знать о возможной ответственности. И станут стимулом для медработников, которые опасаются выезжать по вызову, в особенности в отдалённых районах России.
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