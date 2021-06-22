Рошаль поддержал решение ввести QR-коды для посещения ресторанов в Москве
Президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль поддержал запрет на посещение московских ресторанов с 28 июня для тех, кто не имеет защиты от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Врач заявил ТАСС, что поддерживает данное решение городской мэрии. Специалист назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве критической.
Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, с 28 июня общепит сможет принимать только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел им в течение полугода либо предоставил отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение трех дней. Подтвердить факт прививки можно будет, предоставив QR-код.
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