Россияне назвали лучшие и худшие города для удаленки
Жители России назвали Москву, Казань и Новосибирск лучшими городами для удаленной работы, сообщает РИА Новости со ссылкой исследование Superjob.
Российская столица является лучшим городом для карьеры на удаленке, считает 51% москвичей, работающих дистанционно. Казань и Новосибирск назвали лучшим мегаполисом для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов.
Худшими в списке стали Челябинск и Омск.
В опросе приняли участие 700 представителей экономически активного населения.
Ранее выяснилось, что каждый десятый россиянин хотел бы перейти на удаленную работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного на портале Роструда «Работа в России». При этом именно 48% готовы брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокого заработка.
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