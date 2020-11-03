Россияне назвали лучшие и худшие города для удаленки

Жители России назвали Москву, Казань и Новосибирск лучшими городами для удаленной работы, сообщает РИА Новости со ссылкой исследование Superjob.

Российская столица является лучшим городом для карьеры на удаленке, считает 51% москвичей, работающих дистанционно. Казань и Новосибирск назвали лучшим мегаполисом для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов.

Худшими в списке стали Челябинск и Омск.

В опросе приняли участие 700 представителей экономически активного населения.

Ранее выяснилось, что каждый десятый россиянин хотел бы перейти на удаленную работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного на портале Роструда «Работа в России». При этом именно 48% готовы брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокого заработка.

