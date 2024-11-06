Росгвардия задержала создавших нарколабораторию иностранцев
Сотрудники силовых ведомств при поддержке регионального СОБР Росгвардии задержали в Смоленской области двоих 38-летних иностранных граждан за создание в нежилой деревне Лахтеево подпольной нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Синтетические наркотические средства нелегально производились в надворной постройке на участке. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.
В ходе обыска были найдены и конфискованы две 10-литровых емкости и 11 20-литровых емкостей. Предположительно, в них находился прекурсор наркотических средств. Кроме того, силовики изъяли 21 сверток с неизвестным веществом и 31 пластиковый контейнер с веществом белого цвета.
Ранее сотрудники ФСБ вычислили и перекрыли международные каналы по поставке синтетических наркотических средств четырех организованных преступных групп в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru